Общество 11 декабря 2023, 12:05 Курская облдума одобрила закон о запрете пропаганды абортов

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Депутаты Курской областной думы одобрили закон, запрещающий склонять женщин к искусственному прерыванию беременности. Большинство частных клиник региона уже отказались от проведения абортов. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на данные главы местного минздрава Екатерины Письменной.

Соответствующий документ не касается случаев, при которых врачи информируют пациенток об имеющихся показаниях для данной процедуры. Если женщина сомневается, ей предоставят психологическую помощь.

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Нарушение закона предусматривает ответственность в виде штрафа до 50 тысяч рублей.