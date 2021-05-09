Курсантка из Твери потеряла ботинок во время парада Победы

Курсантка тверской кадетской роты СОШ № 16 во время парада Победы потеряла сапог. Но девушка не растерялась и прошлась в одном носке.

Видео на своей странице в Twitter опубликовал Дмитрий Смирнов. На кадрах видно, что девушка шагает в одном носке.

Участница парада Победы в Твери рассказала радиостанции «Говорит Москва», что идущая сзади девочка наступила ей на ботинок, поэтому он слетел. На репетиции у нее уже была похожая ситуация.

«Я была настроена на то, чтобы перед парадом все поправить и крепче завязать свои ботинки, чтобы они не упали. Когда мы проходили рядом с трибунами, девочка, которая шла сзади меня, наступила мне на ботинок, и он слетел», — объяснила она.

Из-за этого курсантка распереживалась, ей очень хотелось вернуться и забрать ботинок. Но она не стала этого делать, вспомнив, что перед парадом командир роты призвал в любой ситуации продолжать маршировать. Девушка призналась, что впервые принимала участие в параде Победы.