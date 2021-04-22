Курс рубля подскочил после распоряжения Шойгу вернуть военных с учений до 1 мая

Курс рубля резко подскочил после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился вернуть военные подразделения с мест учений в точки постоянной дислокации до 1 мая, написал сайт «Утро.ру».

Уточняется, что отечественная валюта начала укрепляться в четверг, 22 апреля. В 14:30 по московскому времени рубль отыграл у доллара и евро около рубля и 10 копеек. В настоящий момент стоимость доллара составляет 74,5 рубля, евро — 91,1 рубля.

Ранее представители Минэкономразвития заявили, что инфляция в России в нынешнем году составит 4,3%. При этом ведомство понизило прогноз по росту ВВП до 2,9%.