Курс на естественность: пластический хирург назвал основные запросы своих клиентов

В пластической хирургии появились новые тренды. Россиянки больше не хотят быть обладательницами шикарных форм, слишком пухлых губ и кукольного личика. Теперь они стремятся к естественности.

Звездный пластический хирург Гайк Бабаян рассказал в эфире радио Sputnik, как изменились запросы его клиентов в последнее время.

«Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя», — подчеркнул он.

Большую грудь теперь считают неэстетичной и некрасивой, а девушки «требуют максимальной натуральности». Они и сейчас хотят увеличить формы или исправить губы, но «в пределах разумного».

Особой популярностью пользуется размер груди от второго до третьего. Причем сделать все можно так, что от натуральной она отличаться совсем не будет. Не помешают импланты и при грудном вскармливании.

«Просто сделал и забыл. Главное — каждый год, а с возрастом — два раза в год, надо ходить на УЗИ. Неважно, делали вы что-то с грудью или не делали, это должно быть как поход к стоматологу», — обратил внимание Бабаян.

По его словам, с губами история складывается похожая. Раньше для их увеличения вводили полимерные гели, что потом приводило к деформации губ и скул. Сейчас об объемах уже думают меньше.

«Все идет к натуральности, естественности. Если объем геля небольшой, отличить накаченные губы очень трудно», — рассказал пластический хирург.

Не теряет своей популярности ринопластика, которая остается самой востребованной операцией. Рядом с ней идет липосакция — процедура, позволяющая удалить жировые отложения. Спрос на нее вырос после снятия режима самоизоляции, поскольку у сидевших дома людей появился лишний вес.