Курс доллара на Мосбирже впервые с 2020 года снизился до 65 рублей
Курс доллара на торгах опустился до 65 рублей впервые с февраля 2020 года
Курс американской валюты в ходе торгов упал до 62 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 14:30 по московскому времени доллар торгуется за 65,2 рубля.
Курс евро находится в районе 68 рублей, он впервые опустился на это значение с января 2020 года.
По официальному курсу Центрального банка курс доллара на 12 мая составляет 68,84 рубля, а евро — 72,63 рубля.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством по внешнеэкономическим вопросам заявил, что рубль показывает в 2022 году лучшую динамику среди всех валют мира.
Экономист Елена Михайлова сообщила, что на курс рубля позитивно могут повлиять геополиnическая ситуация в мире и цены на сырье.