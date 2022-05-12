Курс доллара на Мосбирже впервые с 2020 года снизился до 65 рублей

Курс американской валюты в ходе торгов упал до 62 рублей впервые с февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 14:30 по московскому времени доллар торгуется за 65,2 рубля.

Курс евро находится в районе 68 рублей, он впервые опустился на это значение с января 2020 года.

По официальному курсу Центрального банка курс доллара на 12 мая составляет 68,84 рубля, а евро — 72,63 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством по внешнеэкономическим вопросам заявил, что рубль показывает в 2022 году лучшую динамику среди всех валют мира.

Экономист Елена Михайлова сообщила, что на курс рубля позитивно могут повлиять геополиnическая ситуация в мире и цены на сырье.