Курорты Краснодарского края закроют для непривитых людей

С 1 августа все курорты Краснодарского края закроются для непривитых граждан. Об этом заявили власти региона. А уже с 1 июля для заселения в гостиницы там надобится ПЦР-тест или справка о вакцинации.

«Эпидемическая обстановка обязывает нас принять такое решение. Только за неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла более чем на 11%», — приводит сайт kp.ru слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Ввести новые ковидные ограничения решили на заседании оперативного штаба региона по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне после возобновления авиасообщения с Турцией россияне стали менять путевки на отечественные курорты. С началом курортного сезона на черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму был наплыв туристов. Из-за этого в местах летнего отдыха резко взлетели цены на гостиницы и аренду жилья.

Ситуация с коронавирусом в России резко ухудшилась в начале июня. Власти на местах начали вводить новые ковидные ограничения. Одно из них — обязательная вакцинация от SARS-CoV-2 работников сферы обслуживания. Глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков отметил, что прививка — это дело добровольное, а кто попадает под ограничение, может просто сменить работу.