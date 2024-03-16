Общество 16 марта 2024, 11:10 Курорты Евразии перенимают опыт «Розы Хутор» на фестивале в Сочи Алексей Орлов

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Евразийский альянс горных курортов (ЕАГК) появился летом 2023 года. У истоков объединения стояли российский курорт «Роза Хутор», казахстанский «Шымбулак» и узбекистанский «Амирсой». А в ноябре прошлого года к ним присоединился курорт из Азербайджана «Шахдаг».

Алексей Орлов

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Первым крупным мероприятием нового альянса стал фестиваль горных курортов Евразии. Он был приурочен к десятилетию сочинской Олимпиады и прошел на «Розе Хутор» с 13 по 16 марта.

«Мы были рады возможности принять такое масштабное событие, — признался генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. — Считаю, что именно такие мероприятия, сочетающие самые разные форматы общения, позволяют создавать правильную атмосферу для профессионального и дружеского диалога. Мы предполагаем, что деятельность Евразийского альянса горных курортов будет обеспечивать единый уровень сервиса и действие программ лояльности горных курортов, что простимулирует общий туристический поток».

Кроме членов альянса и представителей курортной отрасли из других стран, гостями фестиваля стали также политики и дипломаты. В дискуссиях принимали участие послы, представители законодательной власти, чиновники федерального уровня и представители региональных властей.

Алексей Орлов

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации Даурен Абаев подчеркнул: «Любая кооперация — выгодна, любое взаимодействие — это обмен опытом, который приводит к повышению качества. На примере „Розы Хутор“ могу сказать, что перенять есть много чего, прекрасная организация, работа инструкторов, слаженная работа всех служб плюс гармоничное отношение к окружающей среде. Все это было закреплено на законодательном уровне, поэтому здесь есть много чему поучиться».

13 марта фестиваль открыла дискуссия на тему «Устойчивое развитие туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ)». Российские участники рассказали коллегам о реформе законодательства в сфере туризма на ООПТ и поделились своими способами организации партнерства с экологами.

«Нам важно дать возможность туризму развиваться без ущерба для экологии и природы. Но нельзя оставлять бизнес один на один с этими проблемами, без бизнеса развитие туризма в России невозможно, — объяснил председатель комитета по туризму и развитию туристской инфраструктуры Госдумы Совета Федерации РФ Сангаджи Тарбаев. — Мы должны идти в сторону легализации и демократизации процессов, связанных со строительством на ООПТ, но не огульно, а рука об руку с экспертами по экологии. Наша задача — дать россиянам увидеть страну, а бизнесу — возможность создать для этого соответствующую инфраструктуру».

Алексей Орлов

Деловую программу дня продолжили встречи руководителей курортов и представителей инструкторских и спасательных служб. Эксперты делились своими национальными особенностями, способами повышения безопасности и подходами к строительству. Например, была затронута тема перегруженности локаций, и Александр Белокобыльский рассказал о проекте «Турьев Хутор», который развивает Группа «Интеррос» Владимира Потанина. Курорт станет продолжением «Розы Хутор» и увеличит туристический поток на один миллион человек.

О строительстве «Турьев Хутор» стало известно апреле 2021 года, когда «Интеррос», «Васта Дискавери» и «ВЭБ.РФ» подписали соглашение о реализации проекта. Кроме того, летом 2024 года в трех отелях Олимпийской деревни начнется реновация. Там планируется обновить номерной фонд и инфраструктуру, для чего привлечены партнеры и профильные инвесторы.

На фестивале было не только множество стратегически важных дискуссий и бизнес-встреч, но и настоящая атмосфера праздника.

14 марта на Аллее флагов в Горной Олимпийской деревне прошла красочная церемония открытия, а на трассе «Мужской Олимпийский спуск» (1600 метров) инструкторы команд горных курортов Евразии организовали показательные спуски.

Инструктор горного курорта «Майлер» (Армения) Анна Малышева отметила: «Здесь собрались очень сильные команды. Сборная „Розы Хутор“, конечно, показала высший класс, но мы тоже не отставали, старались. А вообще, наша главная миссия — перенять опыт лучших и рассказать людям из России о курортах в соседних странах. К нам можно приехать даже по российскому паспорту и увидеть много нового и интересного».

В рамках деловой программы этого дня состоялся круглый стол на тему «Совместное развитие горного туризма в странах Евразии». Представители высшего менеджмента курортов обсудили основные пути сотрудничества и проблемы взаимодействия.

«Мы обсудили, как можно объединить усилия и развивать туризм каждой страны и нашу общую концепцию. Были подняты вопросы механизмов продвижения, а также представители альянса делились своими инструментами маркетинга и пиара. Я уверен, что на протяжении года мы будем пробовать много новых гипотез, предложенных коллегами, и смотреть, как они работают», — рассказал Ринат Абдрахманов, генеральный директор казахстанского горного курорта «Шымбулак».

Алексей Орлов

В этот же день на «Розе Хутор» прошли несколько лекций Корпоративного университета ЕАГК. Спикеры рассказывали о маркетинге впечатлений, а также делились практическими кейсами.

Третий день был ознаменован тематическими мастер-классами и презентациями курортов. Команды из разных стран рассказывали о своих наработках и новых решениях для отрасли. А Центр компетенций в сфере туризма Роскачества провел сессию «О создании комплексной системы качества туристических услуг ЕАГК».