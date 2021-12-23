Курортный сбор увеличили в Краснодарском крае

В Краснодарском крае собираются увеличить размер курортного сбора. Поправки к закону накануне приняли депутаты Законодательного собрания региона. Об этом написал ТАСС.

По словам председателя заксобрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, на подготовку курортного сезона ежегодно затрачиваются огромные суммы денег.

«Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому», — процитировал RT слова Бурлачко.

В 2022 году размер курортного сбора в Сочи будет увеличен до 50 рублей в сутки, на остальных курортных территориях края — до 30 рублей в сутки.