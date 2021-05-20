Курортный сбор намерены ввести в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посчитал логичным ввести курортный сбор в некоторых муниципальных образованиях региона в связи с ростом числа туристов. Об этом сообщил сайт inc-news.

«В данных условиях считаю логичным в ближайшее время, не позднее 2022 года, в отдельных муниципальных образованиях региона ввести плату за пользование курортной инфраструктурой, так называемый курортный сбор», — отметил глава региона.

По его словам, эти деньги пойдут на обустройство набережных, пляжей, скверов, парков и прочих территорий. Также полученные средства планируется направить на развитие курортной инфраструктуры.