Курортный город запланировали построить в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о возможном строительстве нового курортного города на полуострове. По его словам, на западе есть много свободной земли, где и запланировано возведение будущего города-курорта. Об этом сообщило ИА НСН.

Несколько инвесторов заинтересовались этим проектом. Они сообщили, что готовы полностью взять на себя затраты по строительству. Предполагается, что курортный город сможет принимать до 50 тысяч отдыхающих за сезон. Сейчас идет разработка технико-экономического обоснования проекта. По словам Аксенова, возможным местом станет Сакский район.