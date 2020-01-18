Курящие россияне обходятся бюджету России в 1,3 триллиона рублей в год

Российская система здравоохранения ежегодно тратит на курильщиков более 1,3 триллиона рублей. По результатам исследования, затраты на некурящих людей ниже на 28,8%.

Об этом ТАСС сообщила директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково» Наталья Комарова.

Отказ от курения каждого потребителя мог бы сократить государственные расходы на здравоохранение на 7,9% в год Наталья Комарова.

По результатам исследования, в Америке — подобные расходы составляют почти 10,5 триллионов рублей (170 миллиардов долларов), в Канаде около одного 998 миллиардов рублей (16,2 миллиарда долларов), а в Израиле — примерно 297 миллионов рублей (482 миллиона долларов).

По данным исследования, примерно 15,1% смертей в России связаны с курением. Среди мужчин из-за него происходит более 24% летальных исходом, а среди женщин — 5,1% — при этом 2,1% из них погибает из-за пассивного курения.