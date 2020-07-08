Курица, овощи и фрукты. В России выросли цены на продукты

За прошлую неделю с 30 июня по 6 июля цены на куриное мясо продолжили рост. Также подорожали овощи и фрукты: яблоки, морковь и картофель.

«За период с 30 июня по 6 июля 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур — на 0,5%», — говорится в сообщении Росстата. Его приводит РИА «Новости».

При этом рост цен на 1,5% и более отмечен в семи российских субъектах, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике и Краснодарском крае — на 2,2% и 2% соответственно. А в Еврейской автономной области мясо кур напротив, стало дешевле на 2,1%, уточняется в сообщении.

На прошедшей неделе также увеличились на 0,3% цены на черный чай и сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб и вермишель — на 0,2%. Сахар подрос в цене на 0,1%, в то время как стоимость риса упала на 0,1%.

Как указано в сообщении, прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%. В том числе на яблоки — 2,8%, морковь подорожала на 2,5%, картофель вырос в цене на 2,2%.

При этом цены на куриные яйца стали ниже на 0,5%, на 0,4% подешевело стерилизованное молоко, на 0,3% — мороженая рыба. Колбасы, пшено, пастеризованное молоко и фруктово-ягодные консервы для детского питания стали дешевле на 0,2%. Также пошли вниз цены на репчатый лук, помидоры и огурцы: на 5%, 4,2%, и на 3,7% соответственно. Капуста белокочанная стала дешевле на 1,2%.