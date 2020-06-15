Куриные ножки в цвет триколора оказались фейком. «Троекурово» уверены, что это спланированная атака
В социальных сетях распространились фотографии, где в упаковке с названием компании лежат несколько куриных ножек неестественного красного и синего цвета. В тексте поста авторы поздравляют всех с Днём России. Также призывают покупать необычную продукцию скорее, так как акция продлиться всего неделю. Представители компании рассказал изданию «Подъем», что такая публикация — это спланированная информационная атака. В двух социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter кто-то создал группы, которые распространяют новости от лица «Троекурово».
«Данные аккаунты не имеют никакого отношения к бренду «Троекурово» и его коммуникации», — рассказали в пресс-службе предприятия.
Также, по словам представителей компании, в отношении создателей аккаунтов будет проведено расследование.