Куриное мясо в России снова подорожало

За пошедшую неделю, с 23 по 29 июня, немного замедлился рост цен на гречку. Однако стоимость куриного мяса продолжает расти.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Росстата.

«За период с 23 по 29 июня 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур — на 0,6%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в семи российских регионах подорожание фиксируется на более чем 2%, в Липецкой и Кировской областях — на 2,7%. Вместе с тем в Тюменской области стоимость снизилась на 1,4%.

Помимо это, рост цен зафиксирован на полукопченую колбасу (на 0,4%), мясные консервы, пшеничную муку, рис, черный чай и поваренную соль (на 0,3%).

На прошедшей неделе чуть подешевели куриные яйца (на 0,5%), мороженая рыба и мясные консервы для детского питания (на 0,2%).

Неделей ранее курица также прибавила в цене. Тогда куриное мясо подорожало на 0,7%.