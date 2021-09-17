Торговые сети сообщили о планах повысить цены на куриное мясо и яйца

Поставщики планируют повысить цены на куриное мясо и яйца. Об этом торговые сети уведомили Минпромторг. Вопрос обсуждался накануне на совещании в ведомстве, об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на трех его участников.

Увеличение стоимости ряда продуктов из мяса птицы подтвердил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Например, в европейской части России оптовая цена филе куриной грудки на электронных торгах недавно установила годовой рекорд в 250–260 рублей за килограмм, цена тушки бройлера достигла 140–150 рублей за аналогичный вес.

У Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка данные похожи: стоимость тушки в ЦФО достигла 153 рублей за килограмм. Цена филе поднялась выше 250 рублей за килограмм.

Торговые сети тоже отмечают повышение стоимости. Тушка бройлера в закупке только за последнюю неделю поднялась в цене на 8%, сообщили в сети «Верный». В августе закупочная цена на яйца была на уровне 27–32 рублей за десяток, отметил гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко. Новые контракты на период с сентября по февраль заключены уже по цене 65 рублей.

Участники совещания отметили, что в Минпромторге обеспокоены сложившейся ситуацией и намерены обратиться в правительство.

Представитель самого ведомства только отметил, что периодически торговые сети получают уведомления о возможном росте закупочной цены от поставщиков по различным товарам. Это, как правило, объясняется ростом издержек и себестоимости.