Куриное филе только двух российских марок прошло проверку

Эксперты «Росконтроля» рекомендовали к покупке куриное филе только двух марок. Остальные грудки накачивали специальными растворами для увеличения веса, в них нашли следы антибиотиков и микробы.

Организация проверила филе куриной грудки у марок «Первая свежесть», «Ржевское подворье», «Ярославский бройлер», «Латифа халяль», «Каждый день», «Мираторг».

«Только два образца по итогам всех исследований рекомендованы к покупке. Это продукция брендов „Ярославский бройлер“ и „Мираторг“. Филе грудки „Первая свежесть“ оказалось в списке товаров с замечаниями из-за небольшого превышения по показателю КМАФАнМ. Остальные участники теста вследствие серьезных нарушений требований качества и безопасности оказались в черном списке „Росконтроля“», — отметили в пресс-службе организации.

Эксперты заметили, что для увеличения веса своего продукта недобросовестные производители накачивали филе растворами солей пищевых кислот. Такое нарушение нашли у продукции марок «Ржевское подворье», «Латифа халяль», «Каждый день».

У трех образцов обнаружили превышение допустимого уровня обсемененности мезофильной микрофлорой. Хуже всего по этому показателю дела обстоят у филе фирмы «Каждый день», но микробы нашли также в грудке марок «Первая свежесть» и «Ржевское подворье».

Следы антибиотиков нашли в филе брендов «Латифа халяль», «Каждый день», «Мираторг», «Ржевское подворье». Однако, по мнению экспертов «Росконтроля», это не является нарушением, ведь препараты содержатся в минимальной концентрации.

Из хорошего исследователи заметили, что количество жира нигде не превышает уровня, указанного на упаковке, а значит, все куриное филе действительно можно назвать диетическим.