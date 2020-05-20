Курилы отдали Японии в «Синей книге дипломатии». В этом нет ничего необычного

Кабинет министров Японии утвердил «Синюю книг по дипломатии» на текущий год. В ней Южные Курилы снова считаются островами, которые попадают под суверенитет Токио. Доктор исторических наук прокомментировала «360» эту ситуацию.

Доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории и культуры Японии ИСАА МГУ Екатерина Симонова-Гудзенко отметила, что фразу о суверенитете Токио над островами можно было бы назвать вызывающей в отношении России. Однако важно помнить, что она всего лишь возвращает к привычной риторике в этом вопросе.

«В книге 2020 года записаны следующие слова: „Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет“. Сформулировано аккуратно, но примечательно, что в прошлой книге, 2019 года, такой фразы не было. Но до прошлогоднего издания фраза даже в более жесткой формулировке в „Синей книге“ была», — отметила собеседница.

Она подчеркнула, что год назад премьер-министр Синдзо Абэ с полной уверенностью утверждал, что решит вопрос о северных территориях. Несмотря на свои заверения правительству и всей стране, никаких подвижек в переговорах с Россией по этому поводу не произошло. При этом в начале 2020 года Абэ заявлял о своих намерениях заключить с Россией мирный договор и сделать Курилы «островами дружбы». Тогда же премьер-министр Японии сообщил, что намерен ускорить переговоры по этому вопросу и вместе с президентом России Владимиром Путиным «преисполнен решимости» довести этот процесс до конца.

«И Либерально-демократическая партия, и кабинет министров, а особенно МИД, высказывали недовольство излишне мягкой позицией Абэ по данному вопросу на протяжении всего года. Видимо, сейчас Абэ был вынужден прислушаться к недовольству и вернуть фразу в годовой дипломатический план работы», — пояснила Екатерина Симонова-Гудзенко.

Она напомнила, что многие годы специалисты по внешней политике Японии и журналисты обращали внимание на карты Японии, которые публиковались в «Белой книге по обороне» и «Синей книге по дипломатии». С середины 1980-х годов Южные Курилы всегда изображались на них как часть территории Японии. Нередко там была приписано, что это территория оккупирована.