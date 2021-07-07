Курильские острова Итуруп и Кунашир газифицируют в 2023 году

Сжиженный природный газ поступит на курильские острова Итуруп и Кунашир в 2023 году. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, а котельные и дизельные электростанции перестанут загрязнять воздух, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В четвертом квартале 2023 года на Итурупе в районе села Китового планируется запустить систему приема, хранения и регазификации высокотехнологичного экологически чистого топлива.

По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, отдаленные районы области невозможно обеспечить голубым топливом с помощью трубопроводов. Для таких территорий, в том числе и Итурупа, разрабатываются меры по автономной газификации с помощью СПГ.

«Газпром» построит на Сахалине завод компримированного и сжиженного природного газа. С помощью специальных автомобилей и судов продукцию будут доставлять потребителям. Топливо, вновь перешедшее из жидкого в газообразное состояние, пойдет по трубам на электростанции и котельные в населенных пунктах.

В 2023 году система приема, хранения и регазификации должна заработать и на другом курильском острове — Кунашире. Ее проектирование начнется в следующем году.

Пока для получения тепла и электроэнергии на островах используют уголь и дизельное топливо. Это достаточно затратно и неэкологично.Так, дизель-генераторы через каждые девять тысяч часов работы приходится капитально ремонтировать.