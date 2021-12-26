Курильщиков предупредили о новых штрафах и подорожании сигарет в 2022 году

Курильщиков ждет ужесточение запретов и новые штрафы в 2022 году. Также ожидается подорожание сигарет, предупредил юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.

Специалист напомнил, что в 2021 году россиянам запретили курить в медицинских организациях, в местах торговли и на складах. Штраф за нарушение составляет от двух до трех тысяч рублей. Если из-за курильщика разгорелся пожар, то сумма вырастает до пяти тысяч рублей.

По мнению Корытова, в следующем году введут штрафы за курение на объектах недвижимости и предприятиях. Правила будут касаться статьи о нарушении правил противопожарной безопасности. В случае пожара ответственность будет строже, отметило агентство «Прайм». Также курильщиков ждет и подорожание сигарет.

«Уже с этого года цена на сигареты выросла на 20%, а в 2022 году все участники оборота никотинсодержащей продукции будут обязаны подавать данные в систему маркировки „Честный знак“», — предупредил юрист.

Он добавил, что в России поставлена цель по уменьшению количества курильщиков до 10% к 2024 году.