Курильщики России захотели отдельного контроля за электронными сигаретами

По данным ВЦИОМ, каждый пятый курящий россиянин (19% опрошенных) уверен, что использование электронных сигарет необходимо приравнивать к курению обычных. Кроме того, к ним должны относиться все те правила, что и к табачной продукции. 17% курильщиков уверены, что нет необходимости в отдельном регулировании продажи и потребления электронных сигарет.

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48% опрошенных курильщиков заявили, что готовы отстаивать свои интересы, если в стране введут неприемлемые для них запреты. Их мнения, однако, разделились — 13% готовы использовать для этого любые способы, в то время как остальные 35% собираются бороться исключительно законными методами.

Еще 11% курящих жителей страны отметили, что не станут высказывать свое мнение, если в России введут подобные запретные меры, однако учтут эти ограничения в ходе голосования на следующих выборах.

Данные получены в ходе двух опросов. Один из них проходил 17 ноября 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет. Другой — онлайн-опрос — состоялся с 11 по 21 ноября. В нем приняли участие 1000 респондентов от 18 лет. По данным ВЦИОМ, 73% граждан России не курят, 21% — употребляет обычные табачные сигареты, 4% — сигары, а еще по 2% — используют электронные сигареты, а также кальян и курительные смеси.