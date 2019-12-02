  • Курильщики России захотели отдельного контроля за электронными сигаретами

    02 декабря 2019, 15:11

    Нина Петлинова

    Более половины опрошенных курильщиков в России уверены, что регулировать продажу и потребление электронных сигарет необходимо отдельными правилами, отличными от тех, которые распространяются на обычные табачные изделия. Они считают, что их использование не стоит приравнивать к табакокурению. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные опросов ВЦИОМ.
    Курильщики России захотели отдельного контроля за электронными сигаретами

    По данным ВЦИОМ, каждый пятый курящий россиянин (19% опрошенных) уверен, что использование электронных сигарет необходимо приравнивать к курению обычных. Кроме того, к ним должны относиться все те правила, что и к табачной продукции. 17% курильщиков уверены, что нет необходимости в отдельном регулировании продажи и потребления электронных сигарет.

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    48% опрошенных курильщиков заявили, что готовы отстаивать свои интересы, если в стране введут неприемлемые для них запреты. Их мнения, однако, разделились — 13% готовы использовать для этого любые способы, в то время как остальные 35% собираются бороться исключительно законными методами.

    Еще 11% курящих жителей страны отметили, что не станут высказывать свое мнение, если в России введут подобные запретные меры, однако учтут эти ограничения в ходе голосования на следующих выборах.

    Данные получены в ходе двух опросов. Один из них проходил 17 ноября 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет. Другой — онлайн-опрос — состоялся с 11 по 21 ноября. В нем приняли участие 1000 респондентов от 18 лет. По данным ВЦИОМ, 73% граждан России не курят, 21% — употребляет обычные табачные сигареты, 4% — сигары, а еще по 2% — используют электронные сигареты, а также кальян и курительные смеси.