Курилки снова заработали в аэропорту Внуково

Комнаты для курения снова начали работать в московском аэропорту Внуково. Причем пассажиры международных рейсов смогли начать их посещать на несколько дней раньше.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что для пассажиров международных воздушных линий курилки заработали с 9 июля, а для внутренних — с 12 июля.

Представители Внуково подчеркнули, что курилки отвечают всем санитарным нормам. Они оснащены вентиляционным оборудованием с современной и мощной системой фильтрации воздуха.

Всего в аэропорту есть четыре курительные комнаты, они находятся в зонах посадки внутренних и международных рейсов. Две курилки расположены около телетрапа № 18 и между телетрапами № 28 и № 29, еще две установлены около телетрапов № 8 и № 17.

В одной курилке могут быть одновременно до восьми человек, однако пока из-за пандемии посетителей не должно быть больше двух.

Еще одно помещение для курение ранее открыли в бизнес-зале Art Lounge для пассажиров международных воздушных линий в терминале А.

Курение в аэропортах запретили летом 2014 года, когда вступила в силу вторая фаза «антитабачного закона». Спустя пять лет курилки решили вернуть. В январе прошлого года несколько курительных комнат открылись в Шереметьево.