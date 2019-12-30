    30 декабря 2019, 12:00

    Курилки могут появиться в Пулково

    Александр Кушак

    В Пулково планируют установить сразу четыре комнаты для курения. Однако пока неизвестно, когда это произойдет. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    Это стало возможным благодаря новому закону, который подписал Владимир Путин. Согласно документу, в аэропортах теперь вновь смогут размещать комнаты для курения. Несмотря на то, что президент подписал закон, в силу он еще не вступил.

    В пресс-службе Пулково рассказали, что пока не знают, когда именно появятся «курилки», но назвали их число — «От одной до двух» комнат для курения разместят в двух стерильных зонах аэропорта: для внутренних и зарубежных рейсов.

    «Как только закон будет опубликован, „Воздушные ворота Северной столицы“ проведут изыскания с целью определения мест расположения курительных камер. Места эти должны полностью отвечать требованиям федерального законодательства: по части фильтрационно-вытяжной системы и по требованиям пожарной безопасности», — сообщили представители ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

    Кабинки для курения существовали в аэропорту Пулково-1 с 2009 по 2013 годы, до ужесточения антитабачного закона.