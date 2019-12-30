Курилки могут появиться в Пулково

Это стало возможным благодаря новому закону, который подписал Владимир Путин. Согласно документу, в аэропортах теперь вновь смогут размещать комнаты для курения. Несмотря на то, что президент подписал закон, в силу он еще не вступил.

В пресс-службе Пулково рассказали, что пока не знают, когда именно появятся «курилки», но назвали их число — «От одной до двух» комнат для курения разместят в двух стерильных зонах аэропорта: для внутренних и зарубежных рейсов.

«Как только закон будет опубликован, „Воздушные ворота Северной столицы“ проведут изыскания с целью определения мест расположения курительных камер. Места эти должны полностью отвечать требованиям федерального законодательства: по части фильтрационно-вытяжной системы и по требованиям пожарной безопасности», — сообщили представители ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Кабинки для курения существовали в аэропорту Пулково-1 с 2009 по 2013 годы, до ужесточения антитабачного закона.