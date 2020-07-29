Курганцы закидали камнями мать, гуляющую с ребенком на поводке. Но у нее есть причина

В Сети появилось видео, на котором женщина гуляет с ребенком, на руке которого закреплен специальный поводок. В интернете женщину затравили, а на улице даже кидались в нее камнями. Но для такой меры у нее есть причина.

В беседе с RT, мать ребенка объяснила, что у ее семилетнего сына аутизм. Этот поводок нужен для безопасности мальчика.

Она также рассказала, что приехала в Курган заботиться о дедушке. У него прогрессирующая болезнь Альцгеймера. В одной из таких прогулок их начали забрасывать камнями, записали это на видео и выложили в Сеть.

«Если в соцсетях еще можно отключить комментарии, то что делать на улице? Бог с ним, с интернетом, но когда на улице кидают камни, когда подходят и спрашивают: „Зачем вы ребенка на цепи водите? Как вы можете так издеваться?“ — это не проигнорируешь», — пояснила женщина.

По словам матери, серьезных травм они не получили. Но женщине страшно, что реакции людей могут перерасти в более серьезные действия.

«Когда мы шли по улице и молодой мужчина сказал: „Челюсть сломать надо маме!“ — отсюда ведь недалеко и до распускания рук! У меня на руках два инвалида, куда я буду бежать? Кого я буду звать на помощь?», — заключила она.

Женщина надеется, что после многочисленных опровержений о том, что она не издевается над ребенком, люди успокоятся.

Детский аутизм предполагает проблемы с социальной адаптацией, речью, умственным развитием. Все окружающие внешние влияния (прикосновения, свет, звук, тесный контакт) оказывают на аутиста раздражающее действие.