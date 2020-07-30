Курганцам запретили разводить огонь на природе

Андрей Потапов, глава Кургана, подписал постановление, запрещающее посещение городских лесов.

Сотрудники МЧС будут патрулировать все территории, куда могут приехать отдыхать местные жители. Если кто-то все же решит посетить запрещенную зону, с ним проведут профилактическую беседу.