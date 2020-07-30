Курганцам запретили разводить огонь на природе
В Курганской области повышена пожарная опасность. Жителям региона запретили посещать леса, а также разводить там огонь. Запрет распространяется с 30 июля по 1 августа. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Андрей Потапов, глава Кургана, подписал постановление, запрещающее посещение городских лесов.
Сотрудники МЧС будут патрулировать все территории, куда могут приехать отдыхать местные жители. Если кто-то все же решит посетить запрещенную зону, с ним проведут профилактическую беседу.