Курганца осудят за попытку кражи

В Кургане перед судом предстанет местный житель, который попытался украсть два светильника с городской набережной. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что попытка кражи произошла в конце августа. Молодой человек гулял с друзьями по набережной Тобола. Он попытался похитить два светильника, установленные между тротуарными плитками, но его окликнул прохожий и вызвал правоохранителей. Они задержали курганца. «Дни.ру» написали, что уголовное дело в его отношении направлено в суд.