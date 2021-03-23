Курганца осудят за нападение на полицейского

В Курганской области под суд пойдет житель Катайска, который оскорбил полицейских и пнул одного из них ногой. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следком.

По данным информагентства, мужчину доставили в полицейское отделение в середине февраля в связи с административным правонарушением. Он был пьян и оскорбил стражей правопорядка, после чего несколько раз ударил ногой одного из них. Курганец признал свою вину. Отмечается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности.