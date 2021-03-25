Курганца осудили за попытку убийства и поджога

В Курганской области перед судом предстал житель Шадринска, которого обвинили в покушении на убийство пожилой женщины и попытку поджога ее квартиры. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным информагентства, минувшим летом пьяный мужчина напал на 81-летнюю пенсионерку у нее дома, придя к ней якобы за водой. Он попытался придушить ее, а после того, как она потеряла сознание, похитил 1800 рублей.

«С целью сокрытия следов преступления поджег бумагу, открыл на кухне краны газовой плиты и скрылся», — рассказали в ведомстве.

Женщина очнулась и успела потушить огонь. Следующие 12 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.