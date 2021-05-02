Курганского депутата заставили сдать оружие после убийства волка

Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов имел разрешение на оружие. Он участвовал в охоте, где жестоко убили волка, после этого у него оружие временно отобрали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы войск национальной гвардии России по Курганской области.

«Хахалов <…> состоит на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы в качестве владельца гражданского оружия. Разрешение на приобретение и хранение оружия было оформлено в соответствии с законодательством РФ», — заявили в Росгвардии.

Депутат сдал оружие инспектору лицензионно-разрешительной работы, пока компетентные органы не выяснят обстоятельства произошедшего и не примут решение.

Полиция получила заявление о переезде волка снегоходом от департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, сообщили в УМВД по Курганской области.

Охотники переехали на снегоходе еще живого волка, а потом тыкали в морду животного ружьем. Позже в пресс-службе УМВД по Курганской области сообщили, что это произошло на территории Свердловской области. Депутата исключили из партии «Единая Россия».

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что расправа над волками произошла в феврале. По ее словам, «охотники, больше похожие на извергов, устроили кровавое сафари в лесу», отметил «Царьград».

Следователи выяснят все обстоятельства проведения охоты, писало Ura.ru.