Курганское правительство спрогнозировало новую волну коронавируса

Заместитель губернатора Курганской области по соцполитике Лариса Кокорина заявила, что новая волна коронавируса в регионе может продлиться до шести недель. Об этом сообщил сайт «Область 45».

По данным агентства Ura.ru, она напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности — масочный режим и социальную дистанцию. По ее словам, они хорошо работаю против штамма «омикрон».

«По предположительным оценкам эпидемиологов, на основе полученных данных, ожидаемая волна может продлиться до шести недель», — рассказала Кокорина.