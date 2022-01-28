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    28 января 2022, 18:38

    Курганское правительство спрогнозировало новую волну коронавируса

    Дарья Морозова

    Заместитель губернатора Курганской области по соцполитике Лариса Кокорина заявила, что новая волна коронавируса в регионе может продлиться до шести недель. Об этом сообщил сайт «Область 45».

    По данным агентства Ura.ru, она напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности — масочный режим и социальную дистанцию. По ее словам, они хорошо работаю против штамма «омикрон».

    «По предположительным оценкам эпидемиологов, на основе полученных данных, ожидаемая волна может продлиться до шести недель», — рассказала Кокорина.