Курганское общество казаков заподозрили в спаивании детей

Казачье общество «Хутор Грачево» и курганское казачье общество проверит прокуратура и Министерство юстиции. Ведомства выяснят законность работы организации после скандала со спаиванием детей.

По данным ТАСС, в июле появилась информация, что в деревне Грачево Кетовского района местные казаки во главе с атаманом в День семьи, любви и верности пригласили и напоили несовершеннолетних девочек и мальчика. Затем устроили фотоссесию голых детей.

«Проводится проверка законности регистрации и осуществления деятельности казачьего общества „Хутор Грачево“ и отдельского казачьего общества Курганской области. Она связана с установленным фактом вовлечения четверых несовершеннолетних (от 11 до 15 лет) в распитие спиртных напитков атаманом», — сообщили ТАСС в прокуратуре.

В ведомстве предполагают, что атаман нарушил своими действиями устав общества. Однако после установления факта спаивания детей организация оставила его в должности. Сейчас прокуратура проводит проверку, если найдут основания, то его немедленно исключат.