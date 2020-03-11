Курганский врач заплатит 300 рублей штрафа за поездки на концерты на служебной машине

Главного врача Белозерской районной больницы Елену Головачеву оштрафовали на 300 рублей в Курганской области. Эту сумму она заплатит за то, что не раз ездила в филармонию на служебной машине. Обвиняемая настаивает на своей невиновности и собирается обжаловать решение через суд.

Об этом рассказало издание URA.RU.

Главный врач ГБУ „Белозерская ЦРБ“ привлечена к дисциплинарной ответственности за отсутствие контроля за использованием служебного автотранспорта Департамент здравоохранения.

По информации ведомства, водитель признался, что самовольно брал служебный автомобиль. Он добровольно возместил ущерб, но свидетели утверждают, что концерты посещала именно Головачева.

Решение суда еще не вступило в законную силу, но главврач собирается его обжаловать. Она сообщила изданию, что в ходе заседания были допущены процессуальные нарушения. Например, суд не учел показания свидетелей, которые видели, что врач ездила на концерты на личной машине. Головачева не согласна с принятым решением и намерена обратиться в районный суд, чтобы его обжаловать и доказать свою невиновность.

Ранее издание сообщало, что Головачеву трижды видели возле филармонии на служебной машине. По словам источника, есть свидетели и фотографии, которые это подтверждают. Главврач заявила, что машину брала не она, а водитель, который добровольно оплачивал расходы на бензин. Обвиняемая уверена — в травле виновата бывшая коллега.

«Я думаю, эту травлю организовала бывшая главврач, которая занимала пост до меня. У нее родственники работают в правоохранительных органах», — процитировало издание ее слова.

Она пояснила, что конфликт мог возникнуть после того, как Головачева пожаловалась на экс-врача — та выписывала себе и своей подруге многотысячные премии.