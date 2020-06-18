    18 июня 2020, 13:58

    Курганский город остался без воды

    Артур Блянихов

    Правозащитник Александр Андрюков рассказал ИА Ura.ru, что во всем Шадринске (Курганская область) без предупреждения выключили воду для ремонта канализации.

    «Люди звонят и жалуются. У кого-то совсем нет запасов. О таких отключениях необходимо предупреждать заранее», — обратил внимание правозащитник.

    В пресс-службе городской администрации рассказали, что специалисты «Водоканала» работают над устранением неполадок на канализационном коллекторе.

    «Для этого была вынуждено отключена подача воды», — разъяснили в мэрии, добавив, что ориентировочно работы должны завершиться сегодня до 17:00.