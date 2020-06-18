Курганский город остался без воды

«Люди звонят и жалуются. У кого-то совсем нет запасов. О таких отключениях необходимо предупреждать заранее», — обратил внимание правозащитник.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что специалисты «Водоканала» работают над устранением неполадок на канализационном коллекторе.

«Для этого была вынуждено отключена подача воды», — разъяснили в мэрии, добавив, что ориентировочно работы должны завершиться сегодня до 17:00.