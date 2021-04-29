Курганский депутат объяснил жестокое убийство волка собственной защитой

Депутат Курганской областной думы Денис Хахалов объяснил, почему переехал на снегоходе раненого волка. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что у него кончились патроны, когда зверь пытался его атаковать.

Он опроверг заявления, что выехал на охоту без разрешения. По его словам, все документы и лицензия на отстрел животного у него были. Проверку информации о незаконной охоте начала полиция.

Депутата Хахалова раскритиковали после того, как в социальных сетях разошлось видео с охоты. На кадрах видно, что участники добивали раненых животных, а еще живого зверя несколько раз переехали на снегоходе.

«На волка наехал потому, что в ружье закончились патроны, а он был ранен и развернулся, чтобы наброситься на меня», — заявил депутат.

От других комментариев он отказался. Хахалов переадресовал все вопросы в правоохранительные органы, которые начали проверку.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявил «360», что на появившихся в социальных сетях роликах показана не охота, а живодерство. Он подчеркнул, что направил депутатский запрос в МВД и прокуратуру для заведения уголовного дела. Депутат Александр Хинштейн заявил, что в ближайшее время депутата Хахалова исключат из партии «Единая Россия» за дискредитацию.

Как сообщило Ura.ru, Дениса Хахалова действительно лишили партбилета за жестокое обращение с животными. Такое решение принял президиум генерального совета партии, ориентируясь на доклад комиссии по этике.