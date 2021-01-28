Курганских супругов осудят за фиктивное обучение водителей

В 2018 и 2019 годах один из супругов, имея в своем распоряжении служебное помещение для обучения вождению, заключал с желающими научиться управлять автомобилем фиктивные соглашения. Его жена помогала заключать договора. Однако после оплаты люди не получали предусмотренных договором услуг.

Таким образом, супружеская пара «заработала» свыше 700 тысяч рублей. По данным информагентства, их также обвинили в выдаче фальшивых свидетельств об обучении профессии водителя. Отмечается, что супруги могут провести за решеткой до шести лет.