Курганских подростков осудят за убийство прохожего
В Курганской области осудят трех подростков, которые забили до смерти случайного прохожего. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное СУ СК.
По данным информагентства, в конце октября прошлого года на автовокзале Куртамыша трое пьяных подростков накинулись на случайного прохожего и начали его избивать. В какой-то момент они переместились в безлюдное место и продолжили бить мужчину. Потерпевший скончался от полученных травм. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело. Их ждет скамья подсудимых.