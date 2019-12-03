Курганских подростков осудят за убийство прохожего

По данным информагентства, в конце октября прошлого года на автовокзале Куртамыша трое пьяных подростков накинулись на случайного прохожего и начали его избивать. В какой-то момент они переместились в безлюдное место и продолжили бить мужчину. Потерпевший скончался от полученных травм. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело. Их ждет скамья подсудимых.