Курганские власти придумали, как создать тысячи новых рабочих мест

«Кургану нужны новые рабочие места с нормальной зарплатой. Потенциал создаваемых индустриальных парков в пятилетку — более пяти тысяч рабочих мест как минимум. Это только в городе Кургане», — рассказал Шумков.

По его словам главы региона, работу с промышленными инвестициями осложняет большой срок окупаемости. Банковская система предлагает финансирование от 10%. Между тем рентабельность в ряде моментов не превышает 5%.

Строительные работы ведутся площадке, расположенной на месте бывшего завода колесных тягачей (КЗКТ). На ней планируется реконструировать около 30 тысяч квадратных метров площадей и создать около 400 новых рабочих мест. Ряд площадок планируется открыть на базе пустующих площадей «Курганмашзавода» и на месте бывшего предприятия «Икар». Индустриальные парки появятся также в Варгашах, Далматово и Катайске.