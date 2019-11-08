Курганские школьники вынуждены ходить в туалет на улице

Единственная учительница школы Светлана Наурузбаева рассказала, что учебное заведение не оборудовано туалетом.

«Да, детки пока ходят на улицу. Но скоро появится теплый туалет. Унитазы уже привезли, место определили», — сказала она.

Сантехнику школу подарил местный предприниматель, который когда-то там учился. Однако пользоваться туалетом дети смогут лишь эту зиму, поскольку летом школу закроют.

«Хоть на одну зиму, но будем делать, своих слов на ветер не бросаем», — отметила учитель.

Школу в селе Рыбное власти хотели закрыть осенью этого года. Однако родители детей и местное население выступили против этого. В итоге закрытие отложили до лета. Причиной закрытия стало заявление замдиректора регионального департамента образования Елены Ситниковой. Она считает, что школы, где нет туалетов, необходимо закрыть. Всего в Зауралье насчитали восемь таких учебных заведений.

«Вкладывать большие деньги в оборудование теплых туалетов в условиях протекающей крыши и старого здания школы не совсем разумно и целесообразно», — сказала Ситникова.