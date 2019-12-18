Курганские детсады будут работать 31 декабря
В Кургане сотрудники городских детсадов выйдут на работу 31 декабря, несмотря на решение главы региона Вадима Шумкова перенести выходной день с 28-го числа на 31-ое. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, подобное решение объясняется тем, что многие родители будут работать в предпраздничные дни. Поэтому муниципальным детсадам рекомендовано организовать прием детей и 28-го и 31-го декабря. При этом плата за детсад не увеличится, а вот вопрос оплаты труда воспитателей за эти дни решит департамент социальной политики с дошкольными учреждениями.