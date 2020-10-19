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    19 октября 2020, 10:38

    Курганские чиновники сами проложили тротуарную дорожку к столовой

    Полина Петрова

    Сотрудники управления по обеспечению деятельности правительства Кургана самостоятельно проложили тротуар к столовой. Дорожка расположена на территории городского сада со стороны монумента родителям, пишет сайт URA.RU со ссылкой на инсайдеров.
    Курганские чиновники сами проложили тротуарную дорожку к столовой

    «Инженеров как разнорабочих, заставили строить тротуарную дорожку. Делали они это в рабочее время. Средства на материалы выделены бюджетные, насколько известно», — рассказал собеседник.

    По информации другого правительственного источника, земля является муниципальной, а деньги потратили областные.

    «Надо понимать, куда чиновники могут тратить бюджетные деньги, а куда нет. Ответственность за нецелевое расходование средств никто не отменял. Это, конечно, надо все проверять. Кроме того, как ставить эту дорожку на баланс? Кто будет обслуживать ее?» — задался вопросом источник.

    В департамент информационной и внутренней политики направили запрос. Его представители пообещали прокомментировать эту ситуацию позже.

    Ранее сообщалось, что из центра Владивостока убрали кладбищенскую атрибутику. Гранитные скамейки демонтировали после жалоб жителей города. В мэрии уточнили, что теперь они хранятся на закрытой территории. Дальнейшую судьбу скамеек решат чиновники вместе с горожанами и профессиональным сообществом.