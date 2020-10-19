Курганские чиновники сами проложили тротуарную дорожку к столовой

«Инженеров как разнорабочих, заставили строить тротуарную дорожку. Делали они это в рабочее время. Средства на материалы выделены бюджетные, насколько известно», — рассказал собеседник.

По информации другого правительственного источника, земля является муниципальной, а деньги потратили областные.

«Надо понимать, куда чиновники могут тратить бюджетные деньги, а куда нет. Ответственность за нецелевое расходование средств никто не отменял. Это, конечно, надо все проверять. Кроме того, как ставить эту дорожку на баланс? Кто будет обслуживать ее?» — задался вопросом источник.

В департамент информационной и внутренней политики направили запрос. Его представители пообещали прокомментировать эту ситуацию позже.

Ранее сообщалось, что из центра Владивостока убрали кладбищенскую атрибутику. Гранитные скамейки демонтировали после жалоб жителей города. В мэрии уточнили, что теперь они хранятся на закрытой территории. Дальнейшую судьбу скамеек решат чиновники вместе с горожанами и профессиональным сообществом.