Курганская журналистка извинилась за шутку с ПЦР-тестом на пресс-конференции Путина

Сотрудница курганского медиахолдинга «Область 45» Анна Шишминцева опубликовала на своей странице в Instagram пост с извинениями перед коллегами и организаторами пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она пояснила, что ее слова про ПЦР-тест — это «глупый поступок».

Она отметила, что перед мероприятием в московском Манеже она сильно волновалась и не выспалась. Из-за этого у нее поднялась температура.

«Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе. У меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», — добавила она в Stories.

Накануне журналистка опубликовала в Instagram пост, в котором сообщила, что прошла в московский Манеж на пресс-конференцию Владимира Путина с просроченным ПЦР-тестом. Кроме того, у нее поднялась температура.

После того, как на это обратили внимание сотрудники других СМИ, Шишминцева удалила пост и призналась, что это была шутка. «Шутить про здоровье в пандемию — это ту мач», — написала журналистка в Stories.

Она отметила, что после возвращения домой сдала два ПЦР-теста, сходила к терапевту и сдала анализ крови. Респираторных заболеваний и коронавируса у девушки не обнаружили.