Курганская епархия пообещала помочь семье ребенка с большим родимым пятном после отказа священника ее крестить
Руководитель епархиального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов сообщил, что единственным условием для принятия таинств является желание стать ближе к церкви.
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«Нам не известно, что это за священник. Такое поведение со стороны пастыря недопустимо. Если бы мы знали о ком идет речь, то естественно приняли бы дисциплинарные меры. по отношению к этому священнику. Мы предложили маме обратиться непосредственно в епархию. После огласительных бесед ребенка покрестим. Здесь вопросов никаких нет», — подчеркнул Насонов.
Собеседник добавил, что духовенство Кургана обсудит этот случай, потому что всем приходящим в церковь надо показывать любовь и заботу, а не отталкивать людей.
Ранее жительница Кургана Мария Хвостанцева рассказала изданию «Подъем», что священник отказался крестить ее дочь из-за родимого пятна, которое занимает 80% ее тела. Он мотивировал свое решение тем, что не знает «заразно это или нет, и как на это отреагируют другие родители».
Священник, по ее словам, предложил покрестить ребенка в индивидуальном порядке за четыре тысячи рублей.