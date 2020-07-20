Курганская чиновница лишилась должности из-за злоупотребления полномочиями
В Курганской области от должности освободили главу администрации Шастовского сельсовета Людмилу Речкину. Ее заподозрили в злоупотреблении полномочиями, передает ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным информагентства, бывшего супруга Речкиной признали виновным в незаконной рубке леса. Суд постановил взыскать 700 тысяч рублей в пользу муниципалитета.
Было возбуждено исполнительное производство, однако Речкина отозвала исполнительный лист и в муниципалитет деньги не поступили. В ее отношении возбудили уголовное дело.
«Постановлением Варгашинского районного суда глава администрации Шастовского сельсовета временно отстранена от занимаемой должности», — рассказали в ведомстве.