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    20 июля 2020, 16:08

    Курганская чиновница лишилась должности из-за злоупотребления полномочиями

    Артур Блянихов

    В Курганской области от должности освободили главу администрации Шастовского сельсовета Людмилу Речкину. Ее заподозрили в злоупотреблении полномочиями, передает ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    По данным информагентства, бывшего супруга Речкиной признали виновным в незаконной рубке леса. Суд постановил взыскать 700 тысяч рублей в пользу муниципалитета.

    Было возбуждено исполнительное производство, однако Речкина отозвала исполнительный лист и в муниципалитет деньги не поступили. В ее отношении возбудили уголовное дело.

    «Постановлением Варгашинского районного суда глава администрации Шастовского сельсовета временно отстранена от занимаемой должности», — рассказали в ведомстве.