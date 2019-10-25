Курганская администрация затянула предоставление жилья сиротам

Чиновники три года не могут договориться с застройщиком, который сдал аварийный дом. Представителей строительной компании ООО «СтройЛайт» в суде оштрафовали на 400 тысяч рублей каждого. Более того, застройщик шумихинской администрации пообещал привести дом в пригодное для проживания состояние. Однако до сих пор не исполнил обязательство.

«В августе 2017 года в Арбитражный суд Курганской области администрация района направила ходатайство о выдаче исполнительного листа для исполнения судебного решения в принудительном порядке», — объяснили в муниципалитете.

Позже застройщик получил еще несколько штрафов за неисполнение решений суда из-за обращений чиновников к судебным приставам. «СтройЛайт» безрезультатно обращался в Арбитражный суд, пытаясь отказаться от проекта.

По словам администрации района, компания должна выполнить условия соглашения до 3 ноября. В противном случае ей грозит штраф до 70 тысяч рублей.

В настоящее время сироты снимают квартиры. «Никаких предложений по предоставлению жилья ни мне, ни другим так и не поступало. Более того, я вынуждена была уехать из Шумихи, чтобы найти работу и позволить себе съемную квартиру», — рассказала одна из получателей жилья Марина Шалыгина.