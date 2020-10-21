Курганец не может узнать результат теста на коронавирус 10 дней

По словам мужчины, он не может дозвониться в поликлинику, поскольку номер то занят, то не доступен.

«Сегодня попадал на длинные гудки, но трубку никто не брал», — поделился собеседник информагентства.

Отмечается, что в городских поликлиниках работают колл-центры с многоканальными телефонами. На звонки отвечают около 30 специалистов.

В департаменте информационной и внутренней политики добавили, что на горячей линии в депздраве работают шесть человек. Также сформирован дистанционный консультативный центр. Он будет проводить опрос пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. Если ситуация ухудшится, будут приниматься оперативные решения.