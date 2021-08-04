Курганец добился от работодателя компенсации за травму спустя 11 лет

Житель Кургана отсудил у завода, на котором он работал, полмиллиона рублей за производственную травму. Он потерял глаз в 2010 году. Об этом рассказало Ura.ru.

Мужчина работал на Курганском кабельном заводе. Во время работы с опрессовщиком он в результате несчастного случая потерял левый глаз. Пострадавшего перевели на должность уборщика, кроме того, он лишился возможности водить машину.

Спустя 11 лет мужчине удалось засудить завод за моральный ущерб. Он просил присудить ему компенсацию в размере одного миллиона, однако суд сократил эту сумму вдвое.

Компания подавала апелляцию, но суд ее отклонил.