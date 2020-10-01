Курган встретит первый снегопад в октябре

Существенное похолодание ожидается с 20 по 28 октября. Днем столбики термометра покажут +2…-3 градуса, ночью похолодает до -3…-9 градусов. Возможны смешанные осадки в виде снега или мокрого снега. Метеоролог не исключает, что установится временный снежный покров.

По прогнозу синоптика, в целом октябрь в Кургане окажется холодным. Температуры будут ниже среднемесячной нормы на 2,5 градуса. При этом за весь месяц ожидается до 25 миллиметров осадков при норме в 31 миллиметр.

Тем не менее начало месяца будет относительно теплым. До 3 октября температура установится выше нормы на 2-4 градуса. Днем воздух прогреется до +20 градусов, ночью на улице похолодает до +2 градусов. А уже с 4 октября начнется обещанное похолодание.

Похожий прогноз погоды представлен на сайтах Гисметео и Яндекс.Погода. Согласно их данным, первый снег в Кургане выпадет в период с 21 по 24 октября.