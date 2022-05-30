Курьеры завоевали лидерство среди профессий для курильщиков

Чаще всего курят представители профессии курьеров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Такой вывод журналисты агентства сделали на основе исследования сервиса SuperJob, результаты которого попали в распоряжение издания.

Аналитики опросили пять тысяч респондентов.

«Среди мужчин больше всего курильщиков — среди курьеров (45%), администраторов (41%), квалифицированных рабочих (39%), кладовщиков (38%) и операторов call-центров (34%). Среди женщин чаще всего курят опять же курьеры (31%), официантки (24%), PR-менеджеры (23%), маркетологи (22%), кладовщицы и менеджеры по закупкам (по 21%)», — сообщили исследователи SuperJob.

Они отметили, что заядлых мужчин-противников сигарет больше всего среди программистов (76%), а также учителей и главных бухгалтеров (по 66%). Среди ни разу не куривших женщин больше всего учителей (83%), воспитателей, врачей и фармацевтов (по 80%).

Чаще всего пытаются бросить пагубную привычку выпускать дым больше всего среди мужчин-водителей, менеджеров по продажам, системных администраторов, медбратьев и HR-менеджеров. Среди бросивших курить представительниц слабого пола чаще всего встречаются курьеры, офис-менеджеры, водители и продавцы.

Распрощаться с курением планирует каждый пятый россиянин. Такой вывод следует из опроса СК «Росгосстрах Жизнь», попавшего в распоряжение «Газеты.Ru».