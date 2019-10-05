Курьеры Ozon устроили забастовку в Петербурге. Часть заказов доставят с задержкой

Группа курьеров интернет-магазина Ozon пожаловалась на некорректные выплаты и объявила забастовку. Руководство компании пообещало разобраться в проблеме, и извинилось перед клиентами за задержки в доставке посылок.

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Как сообщила РБК пресс-служба компании, на работу не вышли 25 человек.

«Компания проверит все расчеты, рассмотрит каждое обращение и готова будет устранить неточности, если они были, оперативно — в ближайшие два рабочих дня», — сказали в пресс-службе.

В компании сообщили, что 5 октября не все посылки будут доставлены вовремя. На доставку уйдет два-три дня.

«Мы извиняемся перед клиентами за неудобства, наша служба поддержки подберет для них удобный интервал доставки и предоставит компенсацию за задержку», — сказали в компании.

Участники забастовки в Санкт-Петербурге рассказали «Фонтанке», что недовольны уровнем зарплат. Из-за смены системы по расчету выплат, они остались без денег. Курьеры написали заявление гендиректору Ozon Александру Шульгину.