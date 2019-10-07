Курьеры Ozon начали развозить посылки после забастовки в Петербурге

Работники интернет-магазина Ozon и руководство компании договорились после забастовки, прошедшей в выходные. В субботу курьеры отказались доставлять посылки из-за того, что не получили зарплату.

Курьеры Ozon устроили забастовку в Петербурге. Часть заказов доставят с задержкой Подробнее

«Утром 7 октября руководство компании и инициативная группа курьеров встретились и подписали протокол об изменениях в процессах. После подписания протокола инициативная группа вышла на маршруты. Таким образом, служба доставки в Петербурге сегодня работает в штатном режиме, заказы едут к клиентам», — сообщили в пресс-службе Ozon РИА «Новости».

В то же время, как сообщил активист межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Антон Черепов Znak.com, одно из условий — это выплата зарплаты за сентябрь до 18:00 понедельника. Если до этого времени сотрудники не получат свои деньги, то вечерняя смена откажется работать.

«Речь идет о суммах от 5 до 20 тысяч рублей. Вчера выходить на смену отказались порядка 70 человек. Сегодня дневная смена работает, развозит посылки», сказал Черепов.

Курьеры Ozon из Санкт-Петербурга вышли на протестную акцию 5 октября. Они отказались развозить посылки из-за того, что некорректно зачислялась зарплата, их также не устроили условия труда. Работники создали профсоюз и выдвинули требования. Из-за забастовки не все клиенты Ozon получили заказы в выходные.