Курьеры Ozon начали развозить посылки после забастовки в Петербурге
Курьеры Ozon устроили забастовку в Петербурге. Часть заказов доставят с задержкойПодробнее
«Утром 7 октября руководство компании и инициативная группа курьеров встретились и подписали протокол об изменениях в процессах. После подписания протокола инициативная группа вышла на маршруты. Таким образом, служба доставки в Петербурге сегодня работает в штатном режиме, заказы едут к клиентам», — сообщили в пресс-службе Ozon РИА «Новости».
В то же время, как сообщил активист межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Антон Черепов Znak.com, одно из условий — это выплата зарплаты за сентябрь до 18:00 понедельника. Если до этого времени сотрудники не получат свои деньги, то вечерняя смена откажется работать.
«Речь идет о суммах от 5 до 20 тысяч рублей. Вчера выходить на смену отказались порядка 70 человек. Сегодня дневная смена работает, развозит посылки», сказал Черепов.
Курьеры Ozon из Санкт-Петербурга вышли на протестную акцию 5 октября. Они отказались развозить посылки из-за того, что некорректно зачислялась зарплата, их также не устроили условия труда. Работники создали профсоюз и выдвинули требования. Из-за забастовки не все клиенты Ozon получили заказы в выходные.