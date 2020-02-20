Курьеры «Яндекса» и Delivery club устроили намаз в московском дворе. Это объяснили нехваткой мечетей

Житель московского района Новогиреево сфотографировал курьеров-мусульман Delivery club и «Яндекс.Еда», которые совершали намаз прямо во дворе жилого дома на снегу. Он объяснил, что мужчины работают в «Макдональдсе», а молятся недалеко от места работы.

Жители района были не в восторге от такой компании в своем дворе. Многие признаются, что эти действия их пугают, раздражают или просто вызывают удивление, ведь двор жилого дома — не лучшее место для общения с Богом.

«Я был немного шокирован. Все-таки молиться в нашей стране принято дома или в специализированных местах, мечети, храме и так далее», — цитирует «Москва 24» местного жителя Максима, который является автором фото.

Действия курьеров, в конечном счете, привели к тому, что местные начали вызывать полицию. Правоохранители, по словам Максима, приезжали, проверяли документы, но, не выявив никаких нарушений, уехали.

Под постом Максима в соцсетях появились как защитники образа жизни мусульман, так и противники. Жители Москвы напомнили, что в России «свобода вероисповедания», а значит, вне зависимости от конфессии, ты имеешь право молиться, где тебе вздумается.

Источник фото: «РИА» Новости

«Они никому не мешают. Главное, чтобы не на проезжей части. Они же противозаконного не делают, просто для нас это странно, а во время больших мусульманских праздников даже страшно», — пишут пользователи.

Не вызывайте негатив!

В Духовном управлении мусульман Москвы прокомментировали ситуацию. Там отметили, что к выбору места для совершения намаза нужно «подходить взвешенно, чтобы избегать возможной негативной реакции окружающих», пишет Islam News.

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Москвы Марат Алимов заявил, что ситуация с курьерами объясняется нехваткой мечетей в городе, хотя молодежь неоднократно призывали не молиться «где попало». В регионе проживают почти два миллиона мусульман, а обслуживают их всего четыре мечети.

Алимов напомнил, что мусульмане внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, во время которой бок о бок сражались представители разных национальностей и вероисповеданий.

«В Москве не только русский народ живет. 75-летнюю годовщину Победы и наши деды-мусульмане приближали», — добавил заммуфтия Москвы.

Намаз — это одно из главных предписаний ислама. Как пишет Islam News, согласно исламскому вероучению, «человек должен жить по законам Всевышнего и выполнять религиозные предписания вне зависимости от места своего нахождения», а не только в мечети, так как в этот момент он обращается к Богу.

Московская соборная мечеть на проспекте Мира

Источник фото: pixabay

Имам Исторической мечети Руфат-хазрат Ахметжанов рассказал «360», что намаз в общественных местах, это вынужденная мера, а не акт показа своего превосходства.

«Это не призыв: „вот посмотрите на нас, нас много“. Нет. Это не показуха и не лицемерие. Это просто такой сложный момент, когда мусульманину сложно скрыться от людских глаз, чтобы совершить молитву», — сказал Ахметжанов.

Он отметил, что главное при намазе, чтобы место было чистым. Обычно для этого мусульмане возят с собой воду, чтобы совершить омовение, и носят с собой вариант походного коврика для молитвы.

«Мусульмане должны молиться пять раз в день — это их обязанность перед Всевышним Аллахом. Не делать этого можно только при каких-то чрезвычайных обстоятельствах, ну или, допустим, при какой-то тяжелой болезни. Мы понимаем, что мечетей в Москве мало, то есть в отличие от храмов других конфессий. Мусульманам практически негде молиться в пределах города, поэтому мы совершаем намаз там, где нас вынуждают обстоятельства, в том числе во дворе», — поделился он.

Имам подчеркнул, что, если человек находится на работе, то все индивидуально — по договору с руководством. Мусульманин может уйти в свободное помещение, помолиться и вернуться к своим обязанностям. Иногда людям отказывают в такой возможности, тогда мусульманин вынужден приходить домой и там уже возмещать все пропущенные намазы.