Курьеры «Яндекса» и Delivery club устроили намаз в московском дворе. Это объяснили нехваткой мечетей
Жители района были не в восторге от такой компании в своем дворе. Многие признаются, что эти действия их пугают, раздражают или просто вызывают удивление, ведь двор жилого дома — не лучшее место для общения с Богом.
«Я был немного шокирован. Все-таки молиться в нашей стране принято дома или в специализированных местах, мечети, храме и так далее», — цитирует «Москва 24» местного жителя Максима, который является автором фото.
Действия курьеров, в конечном счете, привели к тому, что местные начали вызывать полицию. Правоохранители, по словам Максима, приезжали, проверяли документы, но, не выявив никаких нарушений, уехали.
Под постом Максима в соцсетях появились как защитники образа жизни мусульман, так и противники. Жители Москвы напомнили, что в России «свобода вероисповедания», а значит, вне зависимости от конфессии, ты имеешь право молиться, где тебе вздумается.
«Они никому не мешают. Главное, чтобы не на проезжей части. Они же противозаконного не делают, просто для нас это странно, а во время больших мусульманских праздников даже страшно», — пишут пользователи.
Не вызывайте негатив!
В Духовном управлении мусульман Москвы прокомментировали ситуацию. Там отметили, что к выбору места для совершения намаза нужно «подходить взвешенно, чтобы избегать возможной негативной реакции окружающих», пишет Islam News.
Заместитель председателя Духовного управления мусульман Москвы Марат Алимов заявил, что ситуация с курьерами объясняется нехваткой мечетей в городе, хотя молодежь неоднократно призывали не молиться «где попало». В регионе проживают почти два миллиона мусульман, а обслуживают их всего четыре мечети.
Алимов напомнил, что мусульмане внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, во время которой бок о бок сражались представители разных национальностей и вероисповеданий.
«В Москве не только русский народ живет. 75-летнюю годовщину Победы и наши деды-мусульмане приближали», — добавил заммуфтия Москвы.
Намаз — это одно из главных предписаний ислама. Как пишет Islam News, согласно исламскому вероучению, «человек должен жить по законам Всевышнего и выполнять религиозные предписания вне зависимости от места своего нахождения», а не только в мечети, так как в этот момент он обращается к Богу.
Имам Исторической мечети Руфат-хазрат Ахметжанов рассказал «360», что намаз в общественных местах, это вынужденная мера, а не акт показа своего превосходства.
«Это не призыв: „вот посмотрите на нас, нас много“. Нет. Это не показуха и не лицемерие. Это просто такой сложный момент, когда мусульманину сложно скрыться от людских глаз, чтобы совершить молитву», — сказал Ахметжанов.
Он отметил, что главное при намазе, чтобы место было чистым. Обычно для этого мусульмане возят с собой воду, чтобы совершить омовение, и носят с собой вариант походного коврика для молитвы.
«Мусульмане должны молиться пять раз в день — это их обязанность перед Всевышним Аллахом. Не делать этого можно только при каких-то чрезвычайных обстоятельствах, ну или, допустим, при какой-то тяжелой болезни. Мы понимаем, что мечетей в Москве мало, то есть в отличие от храмов других конфессий. Мусульманам практически негде молиться в пределах города, поэтому мы совершаем намаз там, где нас вынуждают обстоятельства, в том числе во дворе», — поделился он.
Имам подчеркнул, что, если человек находится на работе, то все индивидуально — по договору с руководством. Мусульманин может уйти в свободное помещение, помолиться и вернуться к своим обязанностям. Иногда людям отказывают в такой возможности, тогда мусульманин вынужден приходить домой и там уже возмещать все пропущенные намазы.